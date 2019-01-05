Samanyolu Haber /Gündem / Sondajda zehirlenen 6 işçiden ikisi hayatını kaybetti /05 Ocak 2019 20:37

Sondajda zehirlenen 6 işçiden ikisi hayatını kaybetti

Bursa'da, sondaj çalışması sırasında 1 metre çapındaki boru içinde çalışırken su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden 2'si yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sondaj çalışması sırasında yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içerisine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilendi.

Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu boru içindeki işçilerden Yasin ve Musa Balandi, Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın çıkarılarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden Yasin Balandi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer işçi Atilla Balandi'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Atilla Balandi'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sondajda zehirlenen 6 işçiden ikisi hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:15:34