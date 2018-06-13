Samanyolu Haber /Gündem / SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, gözaltına alındı /13 Haziran 2018 02:14

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, gözaltına alındı

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, İstanbul-Dalaman uçuşu sonrasında gözaltına alındı. Bayrakçı, gözaltına neden alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.

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SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla gözaltına alındığını duyurdu.

Uçağın tuvaletinde sigara içtiği için gözaltına alındığını belirten Bayrakçı, “İstanbul-Dalaman THY uçuşundayım. Tuvalette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında iki polis tam bir suçlu muamelesi ile beni göz altına aldı. Herkesin önünde. Ne diyim ki!” ifadelerini kullandı.
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