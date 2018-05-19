Samanyolu Haber /Gündem / SONAR anketi açıklandı... Sonuç AKP'nin hiç hoşuna gitmeyecek /19 Mayıs 2018 10:53

SONAR anketi açıklandı... Sonuç AKP'nin hiç hoşuna gitmeyecek

Sonar Araştırma, seçime 37 gün kala Türkiye’nin nabzını tuttu. 26 ilde yapılan yeni cumhurbaşkanlığı seçim anketine göre Erdoğan, ilk turda yüzde 42 oy alıyor. İnce ve Akşener’in toplam oyu, Erdoğan’ın ilk turdaki oyunu geçiyor.

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SONAR Araştırma Şirketi tarafından 7-17 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 3 bin kişiyle yapılan cumhurbaşkanlığı seçim anketinden ''Seçim 2. tura kalacak'' sonucu çıktı.

SIRASIYLA ERDOĞAN, İNCE, AKŞENER

Ankete göre ilk turda Tayyip Erdoğan yüzde 42 oy alırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 21.91 oy ile 2. sırayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 21 oy ile 3. sırayı paylaştı.

DEMİRTAŞ'A YÜZDE 11

HDP'nin aday gösterdiği eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş yüzde 11.01, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yüzde 2.10, Doğu Perinçek'e yüzde 1.98 oy çıktı.

8 TEMMUZ'A KALACAK

Buna göre ilk turu 24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç alınması, 2. turun yapılacağı 8 Temmuz'a kalacak. Kararsız seçmenlerin orantısal biçimde dağıtıldığı araştırmanın hata payı, 0.99-1.81 aralığında gösterildi.

HANGİ İLLERDE YAPILDI?

Anket İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay illerinde yapıldı.

2014'TE SONUCU YAKIN ÇIKARMIŞTI

SONAR, Temmuz 2014'te yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de araştırma yapmış ve Erdoğan'ın yüzde 53.3 ile seçimi ilk turda kazanabileceğini açıklamıştı. Seçim, yüzde 52 oy oranıyla Erdoğan lehine sonuçlanmıştı.
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