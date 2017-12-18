Son telefon babasına: Annem nasıl?

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz'ın yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle geçen hafta ABD'ye gitti. Çiftin 38 yaşındaki oğlunun da intiharın gerçekleştiği gece babasına “Annemin durumu nasıl?” diye telefon açtığı öğrenildi. Yılmaz, oğluna "Merak etme oğlum, annen iyi. Birkaç saat sonra uçağa binip eve dönüyoruz” diyerek cevap verdi.



Yavuz Yılmaz’a 2 yıl önce, halk arasında ‘sara’ diye bilinen ‘Temporal Lob Epilepsi’ teşhisi kondu. Yavuz Yılmaz'ın hastalık yüzünden sık sık nöbet geçirdiği belirtilirken 1 yıldır ilaç kullanmadığı ve bunalıma girdiği iddia edildi.





'SAKIN TEK KALMASIN'





Mesut Yılmaz'ın ABD'ye gitmeden önce oğlunun sağlık sorununu hatırlatarak, korumalarını “Gözünüzü Yavuz’un üzerinden ayırmayın. Sakın tek kalmasın” diye uyardığı ifade edildi.





'AĞIR STRES ALTINDAYDI'





Yavuz Yılmaz, önceki akşam Beykoz Konakları'ndaki evinde hizmetçisi tarafından çalışma odasında ölü bulundu. İcra Kurulu Üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Yavuz Yılmaz'ın bir süredir mücadele ettiği hastalığa dikkat çekilerek, "Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı" denildi.





'NE BEN ANLATABİLİRİM, NE SİZ ANLAYABİLİRSİNİZ'





Öte yandan 38 yaşında hayata veda eden Yavuz Yılmaz’ın eski nişanlısı Neşe Sapmaz, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Sapmaz, birlikte bir fotoğraflarını paylaşıp altına ”Ne ben anlatabilirim, ne siz anlayabilirsiniz. Anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. P.S. Bendeki son resmimiz” yazdı.