Samanyolu Haber /Gündem / Son seçim anketine göre iki Büyükşehir el değiştiriyor /25 Ocak 2019 11:06

Son seçim anketine göre iki Büyükşehir el değiştiriyor

ORC Araştırma Şirketi, 4 büyükşehirde seçim anketi yaptı.

SHABER3.COM

 
ORC Araştırma, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Denizli'de yerel seçim anketi yaptı. Buna göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken ORC Araştırma 4 büyükşehirde seçim anketi yaptı.

17-21 Ocak tarihlerinde yapılan ankette vatandaşlara 31 Mart'taki seçim tercihleri soruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, anketten çıkan sonuçlara göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor.

Bursa'da CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, Eskişehir'de ise AKP ile MHP tarafından kurulan Cumhur İttifakı öne çıkıyor.

Denizli ve Balıkesir'de ise seçimin kaderini kararsız seçmenler belirleyecek gibi.







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