Samanyolu Haber /Gündem / Son seçim anketi: Hangi parti yüzde kaç oy alıyor? /10 Mayıs 2018 20:50

Son seçim anketi: Hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

MetroPOLL'ün anketine katılanların yüzde 57,5'i doların önümüzdeki süreçte artmasını bekliyor

SHABER3.COM

MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan Nisan ayında yapılan son anketin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre AKP açık ara önde giderken, sadece CHP ile İYİ Parti seçim ittifakı olmaksızın barajı aşabiliyor. HDP ise 0,6 puanla baraj altında kalıyor.

MetroPOLL Türkiye’nin Nabzı Nisan 2018 başlıklı araştırmasında vatandaşlara dolarla ilgili beklentileri de sordu. "Sizce önümüzdeki süreçte dolar hangi yönde değişir?" sorusuna ankete katılanların yüzde 57.5'i "artar" cevabı verdi. "Doların 4 TL'nin altına düşmesini bekliyor musunuz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 60'dan fazlası "hayır" karşılığı verdi. İşte o anketin sonuçları:
Kararsızlar dağıtılmadan önce

MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan anketti katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan önce AKP yüzde 43.3, CHP yüzde 18.9, İyi Parti yüzde 11.1, HDP yüzde 9.4, MHP yüzde 5.2, Saadet Partisi yüzde 1.3, diğer partiler 0.7, kararsızlar ve yüzde 1.5 da "seçimi protesto edeceğim" sonucu çıktı.

Kararsızlar dağıtılınca

MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, kararsızlar dağıtılınca AK Parti'nin oy oranı yüzde 48, CHP'nin oy oranı yüzde 21, MHP'nin yüzde 6, HDP'nin yüzde 10, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 12'ye çıktı. En dikkat çekici sonuç ise yüzde 1.5 gibi bir kesimin 'seçimi boykot etme' kararında olması oldu.

Dolar artar mı, azalır mı?

"Sizce önümüzdeki süreçte dolar hangi yönde değişir?" sorusuna katılımcıların yüzde 57.5 'artar' cevabı verirken, yüzde 15.4'ü 'sabit kalır', yüzde 16.1'i ise düşer karşılığı verdi.

Dolar 4 liranın altına düşer mi?

Metropol anketinde "Dolar 4 TL'nin altına düşer mi?" diye de soruldu. Katılımcıların yüzde 60.2'si 'düşmez' derken, yüzde 39.1'i ise doların '4 liranın altına düşmesini beklediğini' söyledi.
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