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Son rekor: 4.37 TL
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09 Mayıs 2018 08:56
Son rekor: 4.37 TL
Dolar kuru 4.37 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, euro da parite etkisiyle 5.17 lira ile tarihi zirveye yaklaştı. İlerleyen saatlerde Dolar/TL 4,29'un altına geriledi.
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ABD para birimi lira karşısında aralıksız yükselerek 4.37 liraya kadar çıktı, euro da 5.17 lira aralığına çekildi.
Euro önceki hafta 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeyine tırmanmıştı. İlerleyen saatlerde Dolar/TL 4,29'un altına geriledi.
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