Son KHK'da tarih oyunu

AKP'nin bugün çıkardığı 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





18 bin 632 kişinin ihraç edildiği KHK'nın tarihi oldukça dikkat çekici.





Kararın alındığı tarih 4 Haziran olarak görülürken, AKP'nin ihraçları duyurmak için seçim sonrasını beklediği ortaya çıktı.





İşte kararın alındığı tarih:









Bu arada son çıkarılan KHK'nın tarihi, seçimlerde AKP ve Tayyip Erdoğan iktidarı yenilgiyle çıksaydı bu KHK'nın da yayınlanmayabileceği gerçeğini de gözler önüne serdi.