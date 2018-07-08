Samanyolu Haber /Gündem / Son KHK'da tarih oyunu /08 Temmuz 2018 14:10

Son KHK'da tarih oyunu

AKP'nin 18 bin 632 kişiyi ihraç ettiği KHK, 4 Haziran tarihini taşıyor. Yani AKP binlerce kişiyi ihraç eden düzenlemeyi seçimden önce hazırlamış, yayımlamak için seçim sonrasını beklemiş...

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AKP'nin bugün çıkardığı 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

18 bin 632 kişinin ihraç edildiği KHK'nın tarihi oldukça dikkat çekici.

Kararın alındığı tarih 4 Haziran olarak görülürken, AKP'nin ihraçları duyurmak için seçim sonrasını beklediği ortaya çıktı.

İşte kararın alındığı tarih:


Bu arada son çıkarılan KHK'nın tarihi, seçimlerde AKP ve Tayyip Erdoğan iktidarı yenilgiyle çıksaydı bu KHK'nın da yayınlanmayabileceği gerçeğini de gözler önüne serdi.
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