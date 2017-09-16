Son Karar... ABD'ye korumasız gidecek

Korumalar için çıkan tutuklama kararının ardından Erdoğan’ın 17-21 Eylül tarihlerinde korunmasının büyük oranda ABD tarafından sağlanması bekleniyor. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan hakkında da ABD’de çıkartılan tutuklama kararının ardından Erdoğan’ın heyetinde yer alacak isimler de merakla bekleniyor. Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nun ilk gününde konuşan ilk 10 lider arasında yer alması için diplomatik girişimler devam ederken, Cumhurbaşkanı çok sayıda ikili görüşme de yapacak.





ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın da aralarında bulunduğu 20’ye yakın liderle bir araya gelmesi beklenen Erdoğan’ın Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesi ise şimdilik beklenmiyor. ABD’de hakkında tutuklama kararı çıkartılan 15 koruma arasında Erdoğan’ın Koruma Müdürü Muhsin Köse de yer alıyor. Köse’nin adı adli dosyaya Yusuf Ayar ve Hayrettin Eren ile birlikte sonradan eklenmişti. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde, 16 Mayıs’ta Erdoğan’ı protesto edenlerden 11’inin yaralanması sonucu açılan davadaki 19 sanık nefret suçuyla artırılmış şiddet suçu işlemeye tesebbüsten yargılanacak. ABD yasalarına göre bu suçun cezası 15 yıla kadar hapis. Bazı sanıklar hakkında ek suçlamalar da bulunuyor. Korumalardan 12’si hakkında haziranda yakalama kararı çıkarılmıştı. Erdoğan’ın korumalarına ek olarak dosyada dört kişi daha var. Bunlardan ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Eyüp Yıldırım ve Virginia eyaletinde ikamet eden Sinan Narin tutuklu bulunuyor