Son kaçırma operasyonu engellendi, Türk eğitimci Moğolistan'da kaldı

Bu sabah başkent Ulan Batur’daki evinin önünden başına sert bir cisimle vurularak AKP'nin istihbarat birimi MİT tarafından kaçırılmaya çalışılan eğitimci Akçay Türkiye'ye gönderilmedi.





Cengiz Han havaalanında eğitimciler ve velilerin yaptığı gösterilerin ardından bir çok yetkili durumu araştırmak üzere harekete geçti.





Son alınan bilgiye göre havalimanında bekleyen MİT’e ait uçak eli boş olarak geri gönderildi. Moğol Emniyet Genel Müdürlüğü’ne getirel Akçay, MİT’e teslim edilmezken yandaş basın daha önce kaçırma işlemiyle ilgili yaptığı haberi sildi.





Moğolistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı da son durumu Tweet mesajıyla duyurdu:

Bakan yardımcısı, ''uçağa kimse konmadı, kimseyle birlikte havalanmadı. Yer hizmetleri aldı ve döndü. Barış içinde kalın'' diye yazdı





Moğolistan Dostluk Madalyası sahibi birkaç Türk'ten biri Veysel Akçay 25 yıldır Moğolistan'da öğretmenlik yapıyor. Empaty Okullarının da yöneticisi olan Akçay'ın Ulan Batur'daki Emniyet birimleri tarafından geri götürüldü.

