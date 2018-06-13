Son güncelleme iPhone'ları etkiledi: Kullanıcılar şikayetçi













Webtekno'da yer alan habere göre Cihazlarını iOS 11.4'e güncelleyen yüzlerce kullanıcı, şarjlarının ani bir şekilde tükenmesinden şikayetçi. iOS 11 ilk kez kullanıcılara sunulduğunda büyük bir kullanıcı kitlesi, güncellemenin şarj ömrünü ciddi şekilde düşürdüğünden şikayet etmişti. Yazılımda bir hata olduğunu kabul eden Apple, hemen bir güncelleme yayınlayarak sorunu çözmüştü.





İlerleyen zamanlarda ise Apple'ın başı yeni bir sorunla belaya girmişti. Apple'ın kasıtlı olarak pil ömrünü uzatmak için cihazların performansını kısıtladığı ortaya çıkmıştı. Apple'a binlerce kullanıcı dava açmıştı. Sonrasında ise Apple, pil değişim programı başlattı.





Şimdi ise Apple'ın başı yine pil sorunuyla dertte. Cihazını iOS 11.4 sürümüne güncelleyen pek çok kullanıcı, şarjının tuhaf bir şekilde bir anda azalmasından yakınıyor. Apple forumlarında başlayan tartışmaya göre söz konusu sorun şimdiden yüzlerce iPhone kullanıcısını etkilemiş durumda.





Bir kullanıcının şikayetine göre yüzde 100 şarjı olan bir iPhone 6’nın, 4 saat beklemede kaldıktan sonra şarjı yüzde 40'a kadar düştü. Kullanıcının paylaştığı bilgilere göre iOS 11.4 güncellemesini 3 gün önce yapmış ve güncellemeden bu yana her gün aynı sorunu yaşamış. Apple'dan ise söz konusu şikayetlerle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.