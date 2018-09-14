Son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Gürkaynak, kendi youtube sayfasından yaptığı açıklamayla bu ülkede siyasi iradenin onayı olmaksızın Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını kendi başına verebileceğini düşünmek ve bunu böyle sunmak 'milletin aklıyla dalga geçmektir' dedi.





Hükümet haberi yokmuş gibi davranarak 'ağır şekilde gelmiş olan krizi Merkez Bankası'na ihale etti' diyen Gürkaynak, Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla birlikte yaptığı açıklamaya bakarak 'krizi kavramış olmasıyla enflasyonun gidişatıyla ilgili önlemler alınması gerektiğini söylemesini' olumlu bulduğunu söyledi.





Bundan sonra yapılması gereken Orta Vadeli programın ayakları yere basan şekilde açıklanması ve hayata geçirilmesi diyen Prof. Dr. Gürkaynak bu krizden sadece Merkez Bankası eliyle çıkmanın mümkün olmadığını, bunun ancak bütüncül maliye politikasıyla olabileceğini ifade etti.



