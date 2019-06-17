Son denemesi felaketle sonuçlandı

Amerikalı sihirbaz Harry Houdini'nin meşhur numarası "bağlı girdiği kilitli sandıktan çıkma" numarasını bir üst seviyeye taşımak isteyen Chanchal Lahiri'nin hayali korkunç bir şekilde son buldu.





Lahiri, Hindistan'da 16 Haziran Pazar günü ayakları ve kolları zincirlerle bağlanmış bir şekilde Kolkata Nehri'ne atlamayı ve buradan kurtulmayı hedefliyordu.







Zincirlerle bağlanan Chancal Lahiri, nehire bırakılmadan saniyeler önce böyle görüntülendi.





6 ZİNCİRLE BAĞLANARAK TEKNEDEN NEHRE ATLADI





"Sihirbaz Mandrake" sahne ismini kullanan Chanchal Lahiri, 6 zincirle bağlanarak tekneden nehre atladı, ancak ailesi ve yakınlarının gözü önünde kayboldu.





Dehşete düşen yakınları ve ekibi hemen sihirbazı bulma çalışmalarına başladı. 12 saattir Lahiri'den hiçbir haber alınamadı.





Lahiri'nin son sözleri: "Eğer başarırsam sihirdir. Eğer hata yaparsam da trajedi."







"EĞER BAŞARIRSAM TRAJEDİ" DEMİŞTİ





Sihirbazın son gösterisini takip eden bir gazeteci, Lahiri'nin son sözlerini kendisine söylediğini ve, "Eğer başarırsam sihirdir. Eğer hata yaparsam da trajedi." dediğini aktardı.





Polis cesedi bulmadan sihirbazı 'ölü' olarak kabul etmeyeceklerini, ancak durumun iyi gözükmediğini belirtti. Sihirbazı arama çalışmaları ise sürüyor.





LAHİRİ KENDİSİNİ BÖYLE BAĞLATMIŞTI







