Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Zarrab nerede? /15 Kasım 2017 20:51

Son Dakika! Zarrab nerede?

Dışişleri Bakanlığı ABD’de tutuklu yargılanan, ancak avukatlarının “5 gündür haber alamıyoruz” dediği Reza Zarrab’ın “peşine düştü.” Dışişleri, ABD’ye yazılı bir nota ile resmen “Zarrab nerede?” diye sordu.

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Dışişleri ABD’ye NOTA verdi: Vatandaşımızın canından endişe ediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen notada “Zarrab'ın can güvenliğinden endişe duyulduğu” ifade edilerek, nerede bulunduğu konusunda bilgi verilmesi istendi.

İTİRAFÇI OLDUĞU SÖYLENTİSİ YAYILMIŞTI

Zarrab'ın itirafçı olup olmadığının tartışıldığı dönemde, ABD'de tutukluların isimleriyle kontrol edilebildiği federal hapishaneler bürosunun internet sitesinde “Zarrab serbest” kaydı girilmişti. Hafta sonunda “serbest bırakıldı” şeklinde girilen kayıt üzerine, Savcılık açıklama yaparak “sistemde teknik hata var. Zarrab hala federal bir hapishanede tutuklu” açıklaması gelmişti.

Ancak “teknik hatanın” üzerinden beş gün geçmesine rağmen, internet sitesindeki “zarrab serbest” ifadesi düzeltilmedi.

Reza Zarrab'ın Türk avukatı da dün yaptığı açıklamada müvekkilinden beş gündür haber alamadığını ifade etmiş; ancak Amerikalı avukatlar herhangi bir yorumda bulunmamayı tercih etmişlerdi.
Aynı davada yine tutuklu yargılanan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ise ABD federal hapishanelerindeki tutuklulara ilişkin sitede hala New York federal hapishanesinde tutuklu görünüyor.

Sitede daha önce Reza Zarrab'ın ismi aratıldığında, Brooklyn tutukevinde görülüyordu. Ancak yaklaşık bir haftadır düzeltilmeyen kayıtlara göre, Zarrab 8 Kasım tarihinde serbest bırakılmış görünüyor.

Eylül ayında da benzer bir olay yaşanmış, kayıtlarda Zarrab'ın serbest bırakıldığı yer almıştı. Ancak daha sonra Savcılık sitede bir yanlışlık olduğunu, Zarrab'ın salıverilmediğini açıklamıştı.

Zarrab'ın avukatları Eylül ayının başından beri haklarında savcılığın hazırladığı ek iddianame ya da dilekçelere karşı savunma haklarını kullanmıyorlar.
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