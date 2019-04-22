Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] YSK'dan İstanbul kararı /22 Nisan 2019 20:30

[FLAŞ] YSK'dan İstanbul kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını görüşmeye yarın saat 11:00'de devam edecek.

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YSK’nin saat 14:00’te başlayan toplantısında, AKP ve MHP’nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz ele alındı.

AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel’in, YSK üyelerine partisinin iddialarıyla ilgili 2,5 saatlik bir sunum yaptığı toplantıda, CHP ve HDP temsilcilerinin de görüşlerini dile getirdiği öğrenildi. Kurul, itirazları görüşmeye yarın saat 11:00’de devam edecek.

İTİRAZLAR

AKP’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK’ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu. AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ama bu itirazın içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK da bunu kabul etmişti.

MHP’NİN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI

AKP’nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK’ye başvurmuştu.
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