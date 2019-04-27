Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! YSK başvuruları reddetti /27 Nisan 2019 17:20

Son Dakika! YSK başvuruları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinden önce ve sonra, sandık kurulu başkan ve üye listelerinin siyasi partilerle paylaşılması yönündeki başvuruları oy birliğiyle reddetti.

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YSK, AK Parti ile MHP'nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ilçe seçim kurullarından istediği araştırmaların tamamlanmasının ardından, gelen sonuçlara göre son kararını verecek.İlçe seçim kurulları, kısıtlı seçmenlerin yanı sıra memur olmayan sandık kurulu başkanı ve üyeleriyle ilgili de araştırma yapıyor. 

Tartışmalara konu olan sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili siyasi partilerin seçim takvimi içinde bilgi sahibi olma imkanı bulunmuyor. YSK, kanun gereği sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesini siyasi partilerle hem seçimler öncesi hem de seçimler sonrası paylaşmıyor.  

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, YSK'nin bu konuda yapılan başvurular sonucu aldığı örnek kararlar da bulunuyor. 
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