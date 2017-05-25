Son Dakika! Van ve Hakkari'den art arda çatışma ve şehit haberleri

Son dakika… Van ve Hakkari’den acı haber: 5 şehit





Van Çaldıran’da 3 TIR’ın yakılması olayını ardından başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 3 asker ve 1 korucunun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi. Bu acı haberi öğrendiğimiz dakikalarda bir şehit haberi de Hakkari’den geldi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir askerin şehit olduğu öğrenildi.





TSK: OPERASYON SÜRÜYOR





TSK’dan Van’daki acı haberle ilgili yapılan açıklamada “Van Çaldıran, Gülizar mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından karayolunun kesilerek üç tırın yakılması olayını müteakip bölgede arama-tarama faaliyetleri icra eden Güvenlik unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristler arasında çatışma meydana gelmiştir. Söz konusu çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş ve dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.” denildi. Operasyonlarda 13 teröristin de öldürüldüğü açıklandı. Acı haberlerin geldiği bölgelerde operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Öte yandan Kuzey Irak’a başlatılan harekatın da sürdürüldüğü belirtildi.





BİR ACI HABER DE ŞEMDİNLİ’DEN





Hakkari Şemdinli Koçtepe bölgesinde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon esnasında teröristler ile ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışma esnasında terör örgütü mensubu silahlı 1 terörist öldürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan Şemdinli ile ilgili yapılan açıklamada, “Hakkari Şemdinli Koçtepe bölgesinde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristler ile çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Çatışma esnasında terör örgütü mensubu silahlı bir terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.