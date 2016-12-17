Son Dakika! TSK'yı bitirme operasyonu, 57 ilde 500 rütbeli askere gözaltı kararı

TSK'yı bitirme operasyonu, 57 ilde 500 askere gözaltı kararı!



Türkiye sınır ötesi ve kendi topraklarında her gün şehitler verirken 15 Temmuz sonrası darbeye katılmayan askerlere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.





57 ilde cadı avı başlatıldı.





Habertürk'ün haberine göre İstanbul merkezli cadı avına toplam 2 bin polis katılıyor.





523 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.





İstanbul merkezli operasyon birçok ili kapsıyor. İstanbul'daki şüpheli sayısı 95.

ÜÇ SAVCI GÖREVLİ



Cadı avını Gökalp Kökçü, Mesut Erdinç Bayhan ve Can Tuncay isimli savcılar ve dört emniyet şube müdürlüğü yürütüyor.

Gözaltı kararı verilen askerlerden 250'si çeşitli rütbelerdeki subay, diğerleri ise astsubay.

Askerler, Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde görevliler.



Gözaltı kararı alınan askerler arasında albay rütbesinde askerler de yer alıyor.





Operasyon yapılan yerler arasında İstanbul Hap Akademileri Komutanlığı da bulunuyor. Askeri birlikler, lojmanlar ve evlerde gözaltı işlemleri devam ediyor.