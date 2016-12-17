Samanyolu Haber /Gündem / TSK: 13 asker şehit 48 asker yaralı! /17 Aralık 2016 11:11

TSK: 13 asker şehit 48 asker yaralı!

Genelkurmay Başkanlığı, Kayseri’deki hain saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Genelkurmay’ın yaptığı açıklamaya göre saldırıda 13 asker şehit oldu, 48 asker yaralandı. Açıklamada, ‘menfur saldırıda sivil vatandaşlar da yaralanmış olabilir’ denildi.

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GENELKURMAY’IN AÇIKLAMASI:

17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08:45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir.

MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, telefonla bağlandığı CNN Türk televizyonuna, olayda kullanılan bombalı aracın 71 plakalı Şahin marka bir otomobil olduğunu belirtti. 

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, saldırı hakkında "Beşiktaş'taki elim hadiseye benziyor" yorumunu yaptı.
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