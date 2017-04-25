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Son dakika! TSK’nın hava harekatına ABD’den tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

Açıklamada, 'Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'a yönelik Türk hava saldırılarından dolayı derin endişe duyuyoruz. Saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı. Endişemizi Türk hükümetine ilettik' denildi.
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MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

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