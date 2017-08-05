Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Tekirdağ'da onlarca gözaltı /05 Ağustos 2017 10:38

Son Dakika! Tekirdağ'da onlarca gözaltı

Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım operasyonları devam ediyor...

SHABER3.COM

Tekirdağ'da 30 gözaltı

Tekirdağ'da Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında MİT'in ByLock fişlemeleri gerekçe gösterilerek 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 30 kişi gözaltına alındı. 
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