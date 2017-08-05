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Son Dakika! Tekirdağ'da onlarca gözaltı
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Son Dakika! Tekirdağ'da onlarca gözaltı
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05 Ağustos 2017 10:38
Son Dakika! Tekirdağ'da onlarca gözaltı
Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım operasyonları devam ediyor...
SHABER3.COM
Tekirdağ'da 30 gözaltı
Tekirdağ'da Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında MİT'in ByLock fişlemeleri gerekçe gösterilerek 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 30 kişi gözaltına alındı.
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