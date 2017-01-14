Son Dakika! Şehit ve yaralılar var

Bitlis’te devam eden operasyonda çatışma çıktı







Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında gece teröristlerle çıkan çatışmalarda 2 jandarma uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı.





Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:





"Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak’ta başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak’ta tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş, 2 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Operasyon devam ediyor."





ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK





Çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya ve Veysel Şirin için bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlenecek.





2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ







Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 2 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.



