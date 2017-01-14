Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Şehit ve yaralılar var /14 Ocak 2017 09:56

Son Dakika! Şehit ve yaralılar var

Bitlis'te devam eden operasyonda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı...

SHABER3.COM

Bitlis’te devam eden operasyonda çatışma çıktı

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında gece teröristlerle çıkan çatışmalarda 2 jandarma uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ocak’ta başlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak’ta tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş, 2 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Operasyon devam ediyor."

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya ve Veysel Şirin için bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlenecek.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 2 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

 

<< Önceki Haber Son Dakika! Şehit ve yaralılar var Sonraki Haber >>

Deniz Baykal'dan tarihi "başkanlık" konuşması

Deniz Baykal'dan tarihi

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın "başkanlık" videosunu konuşuyor

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın

Beyrut-Londra uçağında çıkan kavga İstanbul'da sonlandı!

Beyrut-Londra uçağında çıkan kavga İstanbul'da sonlandı!

Donmuş olarak bulunan tilki görenleri şaşırttı

Donmuş olarak bulunan tilki görenleri şaşırttı

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

Sonunda gerçek oldu; isyan eden koyunlar çobana saldırdı!

Sonunda gerçek oldu; isyan eden koyunlar çobana saldırdı!

Erdoğan: Elinde doları, avrosu, faizi olan terörist...

Erdoğan: Elinde doları, avrosu, faizi olan terörist...

AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

SHABER3.COM

SHABER3.COM

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN "Tarafsız Cumhurbaşkanı" BUGÜN "Tek Adam"

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:29