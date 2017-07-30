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Son Dakika! Putin 755 ABD'li diplomatı sınır dışı kararı aldı!
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Son Dakika! Putin 755 ABD'li diplomatı sınır dışı kararı aldı!
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30 Temmuz 2017 20:51
Son Dakika! Putin 755 ABD'li diplomatı sınır dışı kararı aldı!
Rusya Devlet Başkanı Wladimir Putin 755 ABD diplomatını ülkeyi terk etmeye çağırdı.
SHABER3.COM
Putin VGTRK'ya verdiği röportajda ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları sonrası 755 ABD diplomatını ülkeyi terk etmeye çağırdı.
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