Samanyolu Haber /Gündem / [SON DAKİKA] Marmaray'da kaza oldu /31 Mayıs 2019 21:07

[SON DAKİKA] Marmaray'da kaza oldu

Marmaray'ın Gebze yönünde arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Yenikapı İstasyonu'nda yoğunluk yaşanıyor..Marmaray’ın Gebze yönüne giden hattında arıza yaşandı.

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 Arızanın hattaki elektrik kesintisi nedeniyle yaşandığını belirten yetkililer, “Arıza 10 dakika da sürebilir, 10 saat de” dedi. İstasyonlarda “Seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır” anonsu yapıldı.

Mesai çıkış saati yaşanan arıza, Yenikapı İstasyonu’nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. İstasyonda bulunanlar kendilerine herhangi bir uyarıda bulunulmadığını belirterek yetkilileri protesto etti.

Alkışlarla yaşananlara tepki gösteren İstanbullular, “Bilgilendirilmedik ve birçoğumuz akbil ile ödeme yaptı ve iade alamıyor” dedi.Marmaray, 19 Ocak’ta başlattığı test çalışmaları ardından yaptığı ilk seferde de arızalanmış ve yolcuları mağdur etmişti.

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