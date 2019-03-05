[FLAŞ] Marmara'da deprem: İstanbul sallandı

Marmara Denizi iki hafta içinde ikinci kez sallandı. 5 Mart Salı gece yarısında Türkiye saati ile 00:07'de merkezi üssü Marmara Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma vakası rapor edilmedi. Bazı sosyal medya hesaplarından deprem anına dair görüntüler paylaşıldı. Bazı kullanıcılar apartmanlarda ortaya çıkan karınca sürülerinden bahsetti.





İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ





Marmara Bölgesi'nde Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir'de de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Deprem sonrasında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili paylaşımda bulundu.





Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 4.0 büyüklüğünde diye duyurduğu depremi İstanbul Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.2 büyüklüğünde olarak açıkladı.





AFAD: 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE





AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 5 Mart'ta Türkiye saati ile 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.





KANDİLLİ "BÜYÜKLÜĞÜ 4.2" DEDİ





Kandilli ise depremin büyüklüğünü revize ederek "4.2" olarak yeniden duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünü Marmara Denizi'nde Bursa'nın Bayramdere açıklarında meydana geldiğini belirtirken, depreminin derinliğini ise 11 kilometre olarak kaydetti.







Jeologlar 1 Mart'ta Ege Denizi'nde Sakız Adası açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nin altında bulunan çukurda hareketlenme olduğunu belirtmişti.

