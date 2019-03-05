Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Marmara'da deprem: İstanbul sallandı /05 Mart 2019 01:14

[FLAŞ] Marmara'da deprem: İstanbul sallandı

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 5 Mart Salı gece yarısında Türkiye saati ile 00:07'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı "4.0", İstanbul Kandilli Rasathanesi "4.2" olarak açıkladı. Şu ana kadar gelen bilgilere göre depremde can kaybı ya da yaralanma olmadı.

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Marmara Denizi iki hafta içinde ikinci kez sallandı. 5 Mart Salı gece yarısında Türkiye saati ile 00:07'de merkezi üssü Marmara Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma vakası rapor edilmedi. Bazı sosyal medya hesaplarından deprem anına dair görüntüler paylaşıldı. Bazı kullanıcılar apartmanlarda ortaya çıkan karınca sürülerinden bahsetti.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Marmara Bölgesi'nde Bursa, Çanakkale, İstanbul  ve Balıkesir'de de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Deprem sonrasında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili paylaşımda bulundu. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 4.0 büyüklüğünde diye duyurduğu depremi İstanbul Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.2 büyüklüğünde olarak açıkladı. 

AFAD: 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 5 Mart'ta Türkiye saati ile 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

KANDİLLİ "BÜYÜKLÜĞÜ 4.2" DEDİ

Kandilli ise depremin büyüklüğünü revize ederek "4.2" olarak yeniden duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünü Marmara Denizi'nde Bursa'nın Bayramdere açıklarında meydana geldiğini belirtirken, depreminin derinliğini ise 11 kilometre olarak kaydetti. 

Jeologlar 1 Mart'ta Ege Denizi'nde Sakız Adası açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nin altında bulunan çukurda hareketlenme olduğunu belirtmişti.  
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