Son Dakika! Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı para dekontlarına ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarıyla ilgili soruşturma açtı. Yapılan açıklamada, Belvey şirketinin yetkililerinin belgenin sahte olduğunu belirtmesinin ardından soruşturmanın başladığı belirtildi.



Başsavcılık Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz salı günü grup toplantısında gösterdiği belgeleri CHP’den istedi.





Başsavcılık Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınları ve akrabalarının Man Adası’nda 1 sterline kurulan şirkete para gönderdiğini iddia etmiş, elinde bu para transferlerinin dekontlarını grup toplantısında göstermişti.