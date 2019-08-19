Samanyolu Haber /Gündem / [SON DAKİKA] Karamollaoğlu’ndan kayyum tepkisi! /19 Ağustos 2019 20:30

[SON DAKİKA] Karamollaoğlu’ndan kayyum tepkisi!

Van, Diyarbakır ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum tayin edilmesinin ardından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları'nın görevden alınması milli iradeye ipotek koymaktır" ifadesiyle tepkisini dile getirdi.

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SP lideri Karamollaoğlu, sosyal medyadan kayyum tartışmalarına katılarak hükümetin aldığı karara tepki gösterdi.Karamollaoğlu, “Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kişilerin bu şekilde görevden alınması ne demokrasi ile bağdaşır ne de adaletle.

İktidarın bu tavrı hakkı dikkate almadığı gibi halkı da dikkate almamaktır. Ülkemiz yıllarca antidemokratik uygulamaların zararını gördü. Bugün ortaya konulan bu tavır da ülkemize, barışa ve geleceğimize zarar verecektir.

Şunu herkes bilmeli ki; millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz, ülkemizin huzuru ve daha müreffeh günler için seçimle gelenin seçimle gitmesi esas olmalıdır” şeklinde açıklamada bulundu.
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