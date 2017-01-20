Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! İTÜ'ye "ilinti" operasyonu /20 Ocak 2017 09:54

Son Dakika! İTÜ'ye "ilinti" operasyonu

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor.

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İTÜ'ye "ilinti" operasyonu

AKP''nin bilim düşmanlığına yönelik operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 

 İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Gerekçe ise tam bir skandal.

Habertürk'teki habere göre 37 bilim insanı Hizmet Hareketi'yle "ilintili olduklarına dair çeşitli veriler" olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış.

Daha önce de Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde benzer skandal operasyonlara imza atmıştı.
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