Samanyolu Haber /Gündem / [SON DAKİKA] İstanbul’da bu tarihlerde ulaşım ücretsiz /11 Temmuz 2019 19:35

[SON DAKİKA] İstanbul’da bu tarihlerde ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP ve CHP gruplarının aldığı ortak karar ile 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplum ulaşım araçları ücretsiz olacak. Okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü de 06.00-14.00 saatleri arasında da toplu ulaşım ücretsiz.

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İBB Meclisi'nde ücretsiz toplu taşıma ilgili kararlar ayrı ayrı oylanarak kabul edildi. Oybirliği ile alınan kararlara göre 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programlarına katılmak isteyenler 15 Temmuz 2019 pazartesi günü saat 06.00'dan 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00'ya kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilecek.

Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos-14 Ağustos arasında tüm toplu ulaşım araçlarında vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilecekler. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da toplu taşıma ücretsiz olacak.

Okulların açıldığı 9 Eylül günü de trafikteki ilave yoğunluğunun azaltılması için 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İstanbul genelindeki toplu ulaşım ücretsiz olacak. Toplu taşıma araçlarına ek seferler konulacak.
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