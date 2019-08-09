Samanyolu Haber /Dünya / [SON DAKİKA] İngiltere’ye inen uçak karantinaya alındı /09 Ağustos 2019 20:36

[SON DAKİKA] İngiltere’ye inen uçak karantinaya alındı

Paris'ten İngiltere'nin Manchester kentine inen bir uçak karantinaya alındı. Manchester Havalimanı'nda karantinaya alınan uçakta bir yolcunun rahatsızlandığı ve önlem olarak da diğer yolcuların uçakta bekletildiği açıklandı.

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Fransa’nın başkenti Paris’ten İngiltere’nin liman kenti Manchester’a inen bir yolcu uçağı karantinaya alındı. Flybe’ye ait BE3122 sefer sayılı uçakta kadın bir yolcunun rahatsızlanmasından dolayı “tedbir” amaçlı olarak uçağın karantinaya alındığı belirtildi.

Uçakta 107 yolcu olduğu açıklanırken Flybe yetkilileri, “Tedbir amaçlı olarak Manchester’a gelen uçak karantinaya alındı. İngiliz Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer konuyla ilgileniyor” duyurusunu yaptı.

Kontrollerden 2 saat sonra uçaktaki yolcular terminale götürüldü. İngiliz The Sun gazetesine konuşan yolcular, “Zaten Paris’ten rötarlı kalkış yapmıştık. Manchester’a indiğimizde hasta bir yolcu olduğu söylendi ve bizi uçakta tuttular. 2 saat boyunca uçakta bekledik ve bize karantinaya alındığımız söylendi. Uçaktaki mürettebat iletişim bilgilerimizi aldı” açıklamasını yaptı.

Flybe resmi olarak yaşananları doğrularken, “Önlem amaçlı olarak yolcuları uçakta tuttuk. Yolcuların bilgisini almamızın sebebi olası bir hastalık durumunda yolcularımızla hızla iletişime geçmekti” ifadesini kullandı. Yetkililer uçakta rahatsızlanan kadın hakkında bir açıklama yapmadı.
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