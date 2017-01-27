Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! 'Hayır' çalışması yapanlara saldırı... CHP gençlik kolları üyesi vuruldu /27 Ocak 2017 12:58

Son Dakika! 'Hayır' çalışması yapanlara saldırı... CHP gençlik kolları üyesi vuruldu

İstanbul’un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde 29 Ocak’ta düzenlenecek “Hayır” forumu için örgütlenme çalışması yürütenlere silahlı saldırı gerçekleşti, bir kişi yaralandı.

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Son Dakika! 'Hayır' çalışması yapanlara saldırı... CHP gençlik kolları üyesi vuruldu

Zümrütevler Mahallesi’nde, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, CHP Milletvekili Dursun Çiçek ve Avukat Serra Kadıgil’in katılımıyla gerçekleşecek panel-forum için 26 Ocak gecesi duyuru çalışması yapıldı. “Hayır” çalışması yürüten araca kurşun sıkıldığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe Gençlik Kolları’ndan M.D'nin karnından vurulduğu öğrenildi. CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi ameliyata alındı.

“Polis gazetesi” kimliği gösterdiler

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li milletveli Barış Yarkadaş, saldırganların “Polis gazetesi” yazılı bir kimlik göstererek gençlik kolları üyesinin kapısına dayandığını söyledi.


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