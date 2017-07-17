Son Dakika! Hakkari'de patlama: 4'ü ağır 17 asker yaralı!

Son dakika haberi… Hakkari’de patlama: 17 asker yaralandı
HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi Ovaiçi Köyü yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. İran sınırına 15 kilometre mesafedeki patlama bölgesine ambulanslar sevkedildi. Bölgede ayrıca hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.
TSK: ASKERİ ARAÇ GEÇERKEN BOMBA PATLATILDI
TSK’dan olayla ilgili yapılan açıklamada “Askeri aracın geçisi sırasında bomba patlatıldı. Olayda 4’ü ağır 17 asker yaralandı” denildi.