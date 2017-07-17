Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Hakkari'de patlama: 4'ü ağır 17 asker yaralı! /17 Temmuz 2017 12:35

Son Dakika! Hakkari'de patlama: 4'ü ağır 17 asker yaralı!

Hakkari 'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ovaiçi köyü yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında bomba patlatıldı. Saldırıda 4'ü ağır 17 asker yaralandı.

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Son dakika haberi… Hakkari’de patlama: 17 asker yaralandı

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi Ovaiçi Köyü yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. İran sınırına 15 kilometre mesafedeki patlama bölgesine ambulanslar sevkedildi. Bölgede ayrıca hava  destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.

TSK: ASKERİ ARAÇ GEÇERKEN BOMBA PATLATILDI

TSK’dan olayla ilgili yapılan açıklamada “Askeri aracın geçisi sırasında bomba patlatıldı. Olayda 4’ü ağır 17 asker yaralandı” denildi.
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