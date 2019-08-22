Samanyolu Haber /Gündem / [SON DAKİKA] Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması /22 Ağustos 2019 21:19

[SON DAKİKA] Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleriyle ilgili "Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır." dedi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin, "Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir. Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim."
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