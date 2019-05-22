Samanyolu Haber /Spor / Son dakika! Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor /22 Mayıs 2019 20:56

Son dakika! Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olma isteği olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emre Belözoğlu’ndan flaş bir karar geldi…

38 yaşındaki Milli futbolcunun gelecek sezon eski takımı Fenerbahçe’de oynayıp kariyerini sarı lacivertlilerde noktalamak istiyor. Emre Belözoğlu’nun bu kararını doğrulayan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ TRT Spor’a yaptığı açıklamada ”Emre Belözoğlu’nun önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de oynayıp, orada futbolu bırakma istediği var” dedi.

Daha önce Ersun Yanal da gazetecilerle yaptığı toplantıda “Emre Belözoğlu önemli bir karakter. Takımın öyle oyunculara ihtiyacı var” ifadelerini kullanmıştı.

Emre’nin 1 sezon daha Fenerbahçe’de oynayıp daha sonra idari kadroda yer alacağı da konuşulan haberler arasında. 38 yaşındaki futbolcunun Milli Takım’ın Fransa ile oynayacağı maçın ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son dakika! Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor Sonraki Haber >>

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

'Geçenlere geçemeyenlere'

'Geçenlere geçemeyenlere'

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Aşırı hız felaket getirdi

Aşırı hız felaket getirdi

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:24