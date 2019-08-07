[SON DAKİKA] Bodrum'da ki yangın söndürülemiyor

Mumcular Mahallesi’nin doğusunda bulunan ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Havadan 3 helikopterin de müdahale ettiği yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.















Öte yandan yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginliğe neden oldu.





MÜDAHALE SÜRÜYOR





Bodrum’a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için iş makineleri ve arazözler ile önlem alındığı belirtildi. Karadan orman işçilerinin arazözler ve belediye araçları ile havadan da 6 helikopterle söndürme çalışmaları devam ediyor.



