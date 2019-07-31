[SON DAKİKA] Binlerce kamu işçisi grev yapacak

Türk İş Başkanı Ergün Atalay bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk-İş’i ziyaretinde yaptığı açıklamada 19 Ağustos’ta 30 bine yakın kamu işçisinin Darphane Genel Müdürlüğü ve Eti Maden’de greve çıkacağını açıkladı. Atalay, “Kanuni süreç bu şekilde. Asmazsak yetkimiz düşüyor. Ayın 19'unda da darphanede, Eti Maden'de tarımda 30 bine yakın arkadaşımız greve çıkmak mecburiyetinde. Greve çıkalım, iş yerini, ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz.” diye konuştu.







Basın-İş sendikası da bugün İstanbul Beşiktaş'taki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne grev kararını astı.Türk-İş bugün Darphane Genel Müdürlüğü binasına grev kararını astı.





Basın-İş Sendikası Genel Sekreteki Ahmet Özbakır hükümetin kendileri için ekonomik krizde yeterli önlem almadığının altını çizerek, “Bizler hayat pahalılığı ile boğuşurken, aynı dönemde krizdeyim diyen işverenin, bankacının, müteaddidin, ihracatçının imdadına koşanlar, ağzını açıp da kamu işçisi, memuru, emeklisi enflasyon karşısında mağdur oldu, işçilerimize de bakalım demedi” ifadelerini kullandı.





Özbakır yazılı açıklamasında grevin kendileri için bir amaç olmadığını yasal olarak söz konusu koşullarda greve gitmeleri gerektiğini söyledi.Özbakır yazılı açıklamasını, “Umarız, yöneticilerimiz ve hükümet yetkilileri kulak verir. Grev kararımız hayırlı olsun” diyerek bitirdi.





6 YIL ÖNCE DE GREV KARARI ALINMIŞTI





Daha önce 2013 yılındaki toplu sözleşme görüşmeleri öncesi 25 yıl aradan sonra Darphane’de grev kararı alınmıştı.Türk-İş’in 1 milyona yakın üyesi bulunuyor. Türkiye’de 200 bin kamu işçisi var





TÜRK-İŞ NE İSTİYOR?





Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etmişti.