Son Dakika! Barzani'den referandum sonrası ilk açıklama

Barzani referandumdan sonra ilk kez konuşuyor.
Barzani'ye yakın haber sitesinin aktardığı açıklamalar şöyle:
Yeni bir dönem başladı, bu Kürdistan halklarının başarısıdır.
Siz bağımsızlığa ‘Evet’, Enfal ve soykırıma ‘Hayır’ dediniz.
Verdiğiniz ‘Evet’ oyları hiçbir uluslararası yasaya aykırı değil.
Anayasa ihlal edildiğinden dolayı, kendi kaderimizi tayin etme hakkına sahibiz
Kimse bize sitemde bulunmasın
Irak'a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum
Kürt - Şii ittifakının bittiğini haykıran siziniz
Başarısız bir deneyimi sürdürmenin anlamı yok
Irak hükümetine çağrım; yaptırım ve cezalandırma yerine diyaloga başlayalım. İki taraf için de en iyi yol diyalogtur.
Hükümetler arası siyasi ihtilaflar, halk arasında gerginliğe yol açmamalı
Komşu ülkelerden talebim; çözüm için yardımcı olmalarıdır
İran ve Türkiye’nin kimsayal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz
Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kantladık, herkesle barış seçeneğini seçtik
Teröre karşı savaşta uluslar arası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz
Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan göçzedeler evlerine dönene kadar güvende olacaklar