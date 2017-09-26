Son Dakika! Barzani'den referandum sonrası ilk açıklama

Barzani referandumdan sonra ilk kez konuşuyor.







Barzani'ye yakın haber sitesinin aktardığı açıklamalar şöyle:





Yeni bir dönem başladı, bu Kürdistan halklarının başarısıdır.





Siz bağımsızlığa ‘Evet’, Enfal ve soykırıma ‘Hayır’ dediniz.





Verdiğiniz ‘Evet’ oyları hiçbir uluslararası yasaya aykırı değil.





Anayasa ihlal edildiğinden dolayı, kendi kaderimizi tayin etme hakkına sahibiz





Kimse bize sitemde bulunmasın





Irak'a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum





Kürt - Şii ittifakının bittiğini haykıran siziniz





Başarısız bir deneyimi sürdürmenin anlamı yok





Irak hükümetine çağrım; yaptırım ve cezalandırma yerine diyaloga başlayalım. İki taraf için de en iyi yol diyalogtur.





Hükümetler arası siyasi ihtilaflar, halk arasında gerginliğe yol açmamalı





Komşu ülkelerden talebim; çözüm için yardımcı olmalarıdır





İran ve Türkiye’nin kimsayal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz







Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kantladık, herkesle barış seçeneğini seçtik





Teröre karşı savaşta uluslar arası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz





Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan göçzedeler evlerine dönene kadar güvende olacaklar