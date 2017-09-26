Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Barzani'den referandum sonrası ilk açıklama /26 Eylül 2017 20:41

Son Dakika! Barzani'den referandum sonrası ilk açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani dün gerçekleşen referandumun ardından yeni açıklamalarda bulunuyor.

SHABER3.COM

Barzani referandumdan sonra ilk kez konuşuyor.

Barzani'ye yakın haber sitesinin aktardığı açıklamalar şöyle:

Yeni bir dönem başladı, bu Kürdistan halklarının başarısıdır.

Siz bağımsızlığa ‘Evet’, Enfal ve soykırıma ‘Hayır’ dediniz.

Verdiğiniz ‘Evet’ oyları hiçbir uluslararası yasaya aykırı değil.

Anayasa ihlal edildiğinden dolayı, kendi kaderimizi tayin etme hakkına sahibiz

Kimse bize sitemde bulunmasın

Irak'a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum

Kürt - Şii ittifakının bittiğini haykıran siziniz

Başarısız bir deneyimi sürdürmenin anlamı yok

Irak hükümetine çağrım; yaptırım ve cezalandırma yerine diyaloga başlayalım. İki taraf için de en iyi yol diyalogtur.

Hükümetler arası siyasi ihtilaflar, halk arasında gerginliğe yol açmamalı

Komşu ülkelerden talebim; çözüm için yardımcı olmalarıdır

İran ve Türkiye’nin kimsayal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz

Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kantladık, herkesle barış seçeneğini seçtik

Teröre karşı savaşta uluslar arası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz

Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan göçzedeler evlerine dönene kadar güvende olacaklar
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