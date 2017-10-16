Son Dakika! Bakanlar Kurulu'ndan flaş OHAL ve Kuzey Irak kararları

OHAL yine uzatıldı





Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.





Bozdağ’ın konuşmasından satırbaşları şöyle;





“Sayın bakanımızla beraber yardımlarımız Somali’ye uçakla götürülmüştür. Bugün 35 yaralının Türkiye’deki hastanelerde tedavi altına alınmasını bekliyoruz. Bu terör olaylarını şiddetle kınıyoruz. Uluslarası toplumun terörle dayanışma içerisinde olmasını umuyoruz.”





“CHP Eski enel Başkanı Sayın Baykal’ın bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Bu vesileyle Baykala geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız sayın Baykal sağlığına kavuşur.”





Bildiğiniz gibi Çaykur firması çaya yüzde 20 zam kararı almıştı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda yapılan yüzde 20 zamı Çaykur geri alması kararı çıkmıştır.





“TÜRK HAVA SAHASI KUZEY IRAK’A UÇUŞA KAPATILMIŞTIR”





Ayrıca Türk hava sahasının Kuzey Irak’a uçuşa kapatmıştır. Bundan sonra Türk saha yollarında hiçbir uçak kullanmayacaktır.





Sınır kapısı Bağdat hükümetine devredilecek. Çalışılmalar başlatılmıştır.





“OHAL 3 AY DAHA UZATILDI”





OHAL’in 3 ay daha uzatıldığı kararı alındı. Kara Meclis’e gönderildi. Bilumum terör örgütleriyle daha etkin mücadele için bu karar alındı.





OHAL türkiye’de devlete ilan edilmiştri. Devleti yönetenlerin kararlarını hızlı alması terörle daha etkin mücadele maksadıyla bizzat hükümete ilan edilmişti. Vatandaş hayatını ohal den önceki gibi devam edecektir. Bundan sonrada aynı şekilde OHAL devam edecektir.