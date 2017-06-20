Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! AP: Anayasa paketi değişmeden uygulanırsa AB'yi askıya alırız /20 Haziran 2017 14:43

Son Dakika! AP: Anayasa paketi değişmeden uygulanırsa AB'yi askıya alırız

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunu kabul etti. 3'e karşı 51 oyla kabul edilen rapora göre anayasanın değişmesi durumunda Türkiye'nin AB müzakerelerinin askıya alınabileceği kaydedildi.

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AP: Anayasa değişirse AB’yi askıya alırız

Raporun nihai halinin Temmuz’da yapılacak görüşmeler sonrasında tamamlanacağı kaydedilirken oylamada Türkiye raportörü Kati Piri gözlemlerini sundu.

Piri, “Parlamentodaki tüm grupların, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda farklı bir tavırları var. Komisyonun ve Konseyin Türkiye’de olan bitenler hakkında sessiz kaldığını görüyoruz. Ancak ben Parlamentonun genel anlamdaki sabit duruşundan gurur duyuyorum ve elbette Parlamentonun tek bir sesle konuşmasını sağlamak en zorlu mücadeleydi bizim için” ifadelerini kullandı.

Piri, “Bugün kabul ettiğimiz önerge, eğer anayasa paketi değişmeden uygulanırsa, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmi olarak askıya alınması gerekeceği anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

Piri, Türkiye ile üyelik sürecinin askıya alınmasının AB'ye katılım öncesi sağlanan fonların da askıya alınması anlamına geldiğini ifade ederek, ilişkilerin kesilmesi durumunda Türkiye’ye tahsis edilen fonların Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına verileceğini ve AB bütçesindeki para doğrudan doğruya Türk halkına dağıtılacağını savundu.

Piri açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Dürüst olmak gerekirse Türkiye son 6 yıldır mültecilere ev sahipliği konusunda çok şey yaptı. Bugün Türkiye’de halen 3.2 milyon mülteci var ve biz bunu raporumuzda da belirtiyoruz. AB üyesi ülkeler, AB-Türkiye göçmen anlaşması ile Türkiye’den AB’ye daha fazla mülteci alınacağına söz verdi. Biz bu sözü tutmaya çalışmak zorundayız. Fakat Türk devleti de bizi bu konuyla tehdit etmemelidir”.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın 6 Temmuz’da Türkiye’ye geleceği açıklandı ve Hahn’nın 25 Mayıs’ta Brüksel’de gerçekleşen AB-Türkiye toplantılarının bir devamı niteliğinde olacağı kaydedildi.
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