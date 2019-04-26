Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’dan acı haber! 1 şehit! /26 Nisan 2019 21:18

Ankara’dan acı haber! 1 şehit!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’nda tatbikat sırasında meydana gelen kazada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı için, Bakanlığın Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı. Bakan Akar mesajında, “Silah arkadaşımız, 26 Nisan 2019 tarihinde araç kazası nedeniyle şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Mill Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.
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