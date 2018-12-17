Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika… AKP'nin piarcısına ABD'de ajanlıktan dava açıldı /17 Aralık 2018 19:18

Son Dakika… AKP'nin piarcısına ABD'de ajanlıktan dava açıldı

AKP adına Flynn ile görüşen ve Bakanlar Çavuşoğlu ve Berat Albayrak'ı görüştüren Ekim Alptekin hakkında, Türk hükümeti kastedilerek ‘yabancı bir hükümet adına ajanlık yapmak iddiasıyla dava açıldı

SHABER3.COM

Türk iş insanı Ekim Alptekin hakkında, Türk hükümeti kastedilerek ‘yabancı bir hükümet adına ajanlık yapmakla’ suçlandı. İddianame, Alptekin’i Trump’ın eski danışmanı Flynn ile birlikte ‘komplo kurmakla’ suçluyor.






Alptekin, Flynn'in ortağı Bijan Kian'la birlikte “ABD hükümetine resmen bilgi vermeden yabancı bir hükümet adına çalışmak ” ve “komplo kurmak” ile suçlanıyor.

Aynı suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk kişi olan Flynn, daha önce “itirafçı” olmuş, savcılıkla anlaşmıştı.

İddianame, Virginia eyaleti Güney Bölge Federal Savcılığı tarafından hazırlandı ve Büyük Jüri tarafından kabul edilerek resmen açıklandı.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair kanıtlanmamış iddiayı ve ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili diğer suçlamaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in kapsama alanındaki Türk işinsanı Ekim Alptekin ve İranlı-Amerikalı işinsanı Bijan Rafiekian (Bijan R. Kian) hakkında iddianame yayımlandı.

New York Times gazetesi, 'Türkiye'nin ABD'yi Fethullah Gülen'i sınırdışı etmeye zorlamaya yönelik kampanyası ile ilgili federal soruşturma kapsamında, Flynn'in iki eski işbirlikçisi hakkında' iddianame yayımlandığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın iddianamesinde hem Alptekin hem de Rafiekian, komplo kurmak, Türk hükümetinin yasadışı ajanı olarak faaliyette bulunmak ve FBI'a yalan ifade vermekle itham edildi.

Mueller, Alptekin’i, Flynn’in 2016’daki ABD başkanlık seçiminden önce Türk hükümeti adına lobi çalışması yapmak için kendisinden para aldığı iddiasıyla 2017 yazında soruşturmaya dahil etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son Dakika… AKP'nin piarcısına ABD'de ajanlıktan dava... Sonraki Haber >>

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:54:33