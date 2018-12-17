Son Dakika… AKP'nin piarcısına ABD'de ajanlıktan dava açıldı

Türk iş insanı Ekim Alptekin hakkında, Türk hükümeti kastedilerek ‘yabancı bir hükümet adına ajanlık yapmakla’ suçlandı. İddianame, Alptekin’i Trump’ın eski danışmanı Flynn ile birlikte ‘komplo kurmakla’ suçluyor.



Alptekin, Flynn'in ortağı Bijan Kian'la birlikte “ABD hükümetine resmen bilgi vermeden yabancı bir hükümet adına çalışmak ” ve “komplo kurmak” ile suçlanıyor.





Aynı suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk kişi olan Flynn, daha önce “itirafçı” olmuş, savcılıkla anlaşmıştı.





İddianame, Virginia eyaleti Güney Bölge Federal Savcılığı tarafından hazırlandı ve Büyük Jüri tarafından kabul edilerek resmen açıklandı.



