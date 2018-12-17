Son Dakika… AKP'nin piarcısına ABD'de ajanlıktan dava açıldı

Türk iş insanı Ekim Alptekin hakkında, Türk hükümeti kastedilerek ‘yabancı bir hükümet adına ajanlık yapmakla’ suçlandı. İddianame, Alptekin’i Trump’ın eski danışmanı Flynn ile birlikte ‘komplo kurmakla’ suçluyor.
Alptekin, Flynn'in ortağı Bijan Kian'la birlikte “ABD hükümetine resmen bilgi vermeden yabancı bir hükümet adına çalışmak ” ve “komplo kurmak” ile suçlanıyor.
Aynı suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk kişi olan Flynn, daha önce “itirafçı” olmuş, savcılıkla anlaşmıştı.
İddianame, Virginia eyaleti Güney Bölge Federal Savcılığı tarafından hazırlandı ve Büyük Jüri tarafından kabul edilerek resmen açıklandı.
Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair kanıtlanmamış iddiayı ve ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili diğer suçlamaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in kapsama alanındaki Türk işinsanı Ekim Alptekin ve İranlı-Amerikalı işinsanı Bijan Rafiekian (Bijan R. Kian) hakkında iddianame yayımlandı.
New York Times gazetesi, 'Türkiye'nin ABD'yi Fethullah Gülen'i sınırdışı etmeye zorlamaya yönelik kampanyası ile ilgili federal soruşturma kapsamında, Flynn'in iki eski işbirlikçisi hakkında' iddianame yayımlandığını duyurdu.
ABD Adalet Bakanlığı'nın iddianamesinde hem Alptekin hem de Rafiekian, komplo kurmak, Türk hükümetinin yasadışı ajanı olarak faaliyette bulunmak ve FBI'a yalan ifade vermekle itham edildi.
Mueller, Alptekin’i, Flynn’in 2016’daki ABD başkanlık seçiminden önce Türk hükümeti adına lobi çalışması yapmak için kendisinden para aldığı iddiasıyla 2017 yazında soruşturmaya dahil etmişti.