Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Akaydın'ın 'Kontrollü darbe' sözlerine terör soruşturması /15 Ağustos 2017 16:43

Son Dakika! Akaydın'ın 'Kontrollü darbe' sözlerine terör soruşturması

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında sarf ettiği kontrollü darbe sözleri sebebiyle "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından soruşturma başlatıldı.

CHP'li Akaydn: Darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var

CHP Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında, 3 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı, “15 Temmuz olayı bir tiyatrodur, evcilik oyunudur. Ben TV'den komedi izler gibi izledim. 250 insanı bizzat devlet öldürmüştür” sözleri sebebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

CHP’li Akaydın’a yöneltilen suçlamaların, “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” olduğu belirtildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürürlükteki yasalar ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemleri konulu 100/1 nolu genelgesi çerçevesinde soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği duyuruldu.
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