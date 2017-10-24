Son Dakika! Adalet Bakanlığı'ndan vize ve ABD açıklaması

"Türk Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi" haberine açıklama





ABD, Washington'daki temasları için Adalet Bakanlığı heyetine vize vermediği iddia edildi.





Adalet Bakanlığı heyetinin 28 Ekim'de Washington'a gitmesi bekleniyordu. Heyetin Washington'daki temasların ardından, hukuk sistemleriyle ilgili çalışma yapacağı belirtiliyordu.





Adalet Bakanlığı ise, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaparak, herhangi bir vize taleplerinin bulunmadığını bildirdi.





BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA





Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama;





"Basın yayın organlarında yer alan “ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi” başlıklı haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.





Bakanlığımızdan bir heyet, 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında ABD resmi makamlarınca yapılan bir davet üzerine, bu ülkeye bir çalışma ziyareti planlamıştır. Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle adı geçen ziyaret Bakanlığımızca iptal edilmiştir. Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla “Adalet Bakanlığı heyetine vize verilmediğine” ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.





Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."