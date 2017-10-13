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Son Dakika! ABD’den İran'la nükleer anlaşma kararı
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Son Dakika! ABD’den İran'la nükleer anlaşma kararı
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13 Ekim 2017 19:25
Son Dakika! ABD’den İran'la nükleer anlaşma kararı
ABD Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeyeceklerini duyurdu.
SHABER3.COM
ABD Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, “ABD İran ile varılan anlaşmadan çekilmeyecek. Başkan Trump Tahran’ın nükleer anlaşmaya uymadığı kanaatini açıklayacak” dedi.
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