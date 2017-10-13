Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! ABD’den İran'la nükleer anlaşma kararı /13 Ekim 2017 19:25

Son Dakika! ABD’den İran'la nükleer anlaşma kararı

ABD Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeyeceklerini duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, “ABD İran ile varılan anlaşmadan çekilmeyecek. Başkan Trump Tahran’ın nükleer anlaşmaya uymadığı kanaatini açıklayacak” dedi.
 
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