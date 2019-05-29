Samanyolu Haber /Gündem / Son çıkışı Arınç'a övgü dolu cümleler getirdi: 'Erdoğan dışı başka oluşumlarla fingirdemiyor' /29 Mayıs 2019 11:55

Son çıkışı Arınç'a övgü dolu cümleler getirdi: 'Erdoğan dışı başka oluşumlarla fingirdemiyor'

AKP'li yazar Cem Küçük, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın sarayda makam almasını tebrik ederek "Erdoğan dışı başka oluşumlarla fingirdemiyor" dedi

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Bülent Arınç'ın 3 yıldır çizgisini bozmadığını belirten yazar Arınç için 'övüyor mu yeriyor mu' dedirtecek cümleler kullandı.

İktidar yanlısı Cem Küçük şu ifadeleri yazdı:

''Şimdi tüm kamuoyunun da gördüğü şey beğenelim ya da beğenmeyelim Bülent Arınç'ın tutarlı duruşunun kazanmış olduğu gerçeğidir. Arınç bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olmuştur. Dikkat edin Arınç bu makama ulaşmak için Başkan Erdoğan'a hiçbir yalakalık yapmamıştır.
 
Hâlâ da sorsanız şu anki hükûmetin yanlış yaptığına inandığı yüzlerce şey söylüyor. AK Partili bakanların ve milletvekillerinin yanında "Arkadaşlar bu partili cumhurbaşkanlığı doğru model olmadı. Acaba hem ülkemiz hem de Başkanımız Erdoğan'ın geleceği için parlamenter sisteme dönmemiz daha mı hayırlı olur, diye düşünüyorum. Bunu tartışmalıyız" diye konuşmaktan çekinmiyor. Kapalı kapılar arkasında başka önünde başka konuşmuyor. Kendi inandığı demokrat duruş açısından eleştirilerini söylüyor ama öte yandan Recep Tayyip Erdoğan'ı da satmıyor. O manada sadakatini gösteriyor. Erdoğan dışı başka oluşumlarla fingirdemiyor.''
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