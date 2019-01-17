Son anket: İstanbul başa baş, Ankara'da Mansur Yavaş açık ara önde

Ankete göre Ankara'da Mansur Yavaş açık ara önde görünürken, İstanbul'da başa baş bir tablo göze çarpıyor. Ankette kararsız oyların yüksekliği de dikkat çekiyor.





Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için iki ittifak adaylı (Cumhuriyet İttifakı/Millet İttifakı) seçim durumunda oluşacak oy oranlarıyla ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.





?"Değerlendirme yaparken sadece iki aday olması durumunda sorulduğunu, HDP, SP gibi partilerin ve olası bağımsız adayların sonuçları değiştirme ihtimali olduğu unutmayalım" diyen Özkiraz, MHP seçmeninin ittifaka yüzde 40, AKP seçmeninin ise yüzde 80 oranında 'sadık' olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi.





Verilere göre İstanbul'da AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 44, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 42. Kararsızların oranı yüzde 14. Ankara'da İYİ Parti'nin desteğiyle CHP'den aday olan Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 49, AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin oyu yüzde 40. Kararsızların oranı yüzde 11.





İzmir'de CHP'nin adayının oyu yüzde 63, AKP'nin adayı Nihat Zeybekci'nin oyu yüzde 24. Kararsızların oranı yüzde 13.





Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Avrasya Araştırma'nın 10 kent için ulaştığı sonuçlar ve Özkiraz'ın iller için yaptığı değerlendirmeler şöyle:





İSTANBUL (Yüzde)





Binali Yıldırım: 44 / AKP





Ekrem İmamoğlu 42 / CHP





Kararsız 14





(Burada HDP ve SP adayları seçimi belirleyecektir. Her iki partinin iki ittifaktan karşılıklı alacağı oy oranı belirleyici.)





ANKARA





Mansur Yavaş: 49 /CHP





Mehmet Özhaseki 40 / AKP





Kararsız: 11





İZMİR





CHP adayı: 63





Nihat Zeybekci: 24





Kararsız: 13

(CHP İzmir'de %70 üstü oy ile kazanacak)





BURSA





Alinur Aktaş: 36 / AKP





Mustafa Bozbey: 34 / CHP





Kararsız: 30





(Kararsızların en yüksek olduğu büyükşehir.)





ANTALYA





Muhittin Böcek: 52 /CHP





Menderes Türel: 38 / AKP





Kararsız: 10





(Burada Böcek 55 üzeri bir oy ile kazanacak)





ADANA





Hüseyin Sözlü: 38 / MHP





Zeydan Karalar: 36 / CHP





Kararsız: 26





(Burada seçim sonuçlarını HDP belirleyecek)





AYDIN





Özlem Çerçioğlu: 54 / CHP





Mustafa Savaş: 36 / AKP





Kararsız: 10





BALIKESİR





İsmail Ok: 42 / İYİ Parti





Yücel Yılmaz: 38 / AKP





Kararsız: 20





(Burada İsmail Ok MHP ve AKP'den oy alıyor kararsız CHP seçmenini de ikna ederse beklenmedik bir fark ile kazanacak. Ahmet Akın'ın kampanyaya omuz vermesi önemli.)





HATAY





Lütfü Savaş: 48 / CHP





İbrahim Güler: 36 / AKP





Kararsız: 16





DENİZLİ





Ümit Bahtiyar: 46 / İYİ Parti





Osman Zolan: 38 / AKP





Kararsız:16