Son anket: İstanbul başa baş, Ankara'da Mansur Yavaş açık ara önde

Ankete göre Ankara'da Mansur Yavaş açık ara önde görünürken, İstanbul'da başa baş bir tablo göze çarpıyor. Ankette kararsız oyların yüksekliği de dikkat çekiyor.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için iki ittifak adaylı (Cumhuriyet İttifakı/Millet İttifakı) seçim durumunda oluşacak oy oranlarıyla ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.
?"Değerlendirme yaparken sadece iki aday olması durumunda sorulduğunu, HDP, SP gibi partilerin ve olası bağımsız adayların sonuçları değiştirme ihtimali olduğu unutmayalım" diyen Özkiraz, MHP seçmeninin ittifaka yüzde 40, AKP seçmeninin ise yüzde 80 oranında 'sadık' olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi.
Verilere göre İstanbul'da AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 44, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 42. Kararsızların oranı yüzde 14. Ankara'da İYİ Parti'nin desteğiyle CHP'den aday olan Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 49, AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin oyu yüzde 40. Kararsızların oranı yüzde 11.
İzmir'de CHP'nin adayının oyu yüzde 63, AKP'nin adayı Nihat Zeybekci'nin oyu yüzde 24. Kararsızların oranı yüzde 13.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Avrasya Araştırma'nın 10 kent için ulaştığı sonuçlar ve Özkiraz'ın iller için yaptığı değerlendirmeler şöyle:
İSTANBUL (Yüzde)
Binali Yıldırım: 44 / AKP
Ekrem İmamoğlu 42 / CHP
Kararsız 14
(Burada HDP ve SP adayları seçimi belirleyecektir. Her iki partinin iki ittifaktan karşılıklı alacağı oy oranı belirleyici.)
ANKARA
Mansur Yavaş: 49 /CHP
Mehmet Özhaseki 40 / AKP
Kararsız: 11
İZMİR
CHP adayı: 63
Nihat Zeybekci: 24
Kararsız: 13
(CHP İzmir'de %70 üstü oy ile kazanacak)
BURSA
Alinur Aktaş: 36 / AKP
Mustafa Bozbey: 34 / CHP
Kararsız: 30
(Kararsızların en yüksek olduğu büyükşehir.)
ANTALYA
Muhittin Böcek: 52 /CHP
Menderes Türel: 38 / AKP
Kararsız: 10
(Burada Böcek 55 üzeri bir oy ile kazanacak)
ADANA
Hüseyin Sözlü: 38 / MHP
Zeydan Karalar: 36 / CHP
Kararsız: 26
(Burada seçim sonuçlarını HDP belirleyecek)
AYDIN
Özlem Çerçioğlu: 54 / CHP
Mustafa Savaş: 36 / AKP
Kararsız: 10
BALIKESİR
İsmail Ok: 42 / İYİ Parti
Yücel Yılmaz: 38 / AKP
Kararsız: 20
(Burada İsmail Ok MHP ve AKP'den oy alıyor kararsız CHP seçmenini de ikna ederse beklenmedik bir fark ile kazanacak. Ahmet Akın'ın kampanyaya omuz vermesi önemli.)
HATAY
Lütfü Savaş: 48 / CHP
İbrahim Güler: 36 / AKP
Kararsız: 16
DENİZLİ
Ümit Bahtiyar: 46 / İYİ Parti
Osman Zolan: 38 / AKP
Kararsız:16