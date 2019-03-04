Samanyolu Haber /Gündem / Son anket açıklandı : Antalya, Adana ve Hatay'da Millet İttifakı önde /04 Mart 2019 15:04

Son anket açıklandı : Antalya, Adana ve Hatay'da Millet İttifakı önde

Piar Araştırma'nın Akdeniz Bölgesi için yaptığı araştırmaya göre Adana, Hatay ve Antalya gibi kritik illerde Millet İttifakı önde.

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 Araştırma şirketi Piar’a göre Adana Antalya ve Hatay’da Millet İttifakı’nın CHP adayları yarışı önde götürüyor.

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Bölgelerle ilgili anket araştırmaları da devam ediyor.

Piar Araştırma firmasının Akdeniz bölgesi yerel seçim araştırması raporu tamamlandı. Raporda Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş seçim anketleri yer aldı. Piar'ın araştırmasına göre Adana'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zeydan Karalar, Antalya'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Muhittin Böcek ve Hatay'da yine Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Lütfü Savaş yarışı önde götürüyor.

Piar Araştırma'nın raporuna göre Akdeniz Bölgesi'nde son durum şöyle:

Adana:

- Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Hüseyin Sözlü yüzde 46.1

- Millet İttifakı'nın CHP adayı Zeydan Karalar 51.9

Antalya:

- Cumhur İttifakı'nın AKP adayı Menderes Türel yüzde 44.5,

- Millet İttifakı'nın CHP adayı Muhttin Böcek yüzde 53.1,

Hatay:

- Cumhur İttifakı'nın AKP adayı ibrahim Güler yüzde 42.1

- Millet ittifakı'nın CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 56

- Isparta:

- AKP adayı Şükrü Başdiğermen yüzde 35.1

- Millet İttfakı'nın İYİ Parti adayı Gökmen Gökmenoğlu yüzde 24.5

- MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın yüzde 38.9

Kahramanmaraş:

- Cumhur İttifakı'nın AKP adayı Hayrettin Güngör yüzde 68.9

- Millet İttifakı’nın CHP adayı Ali Öztunç yüzde 30.1

Öte yandan İYİ Parti'de yaşanan aday belirsizliği ve buna ilişkin tartışmalar nedeniyle Mersin seçim araştırmasına dahil edilmedi.
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