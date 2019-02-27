Son 5 yılda 1.1 milyon üniversiteli okulu bıraktı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre geçen yıl Türkiye'de üniversite öğrenimini yarıda bırakanların sayısı yüzde 92 artışla 408 bini aştı. Nedenlerden biri ekonomik sıkıntılar.







Türkiye’de üniversite öğrenimini bırakanların sayısında son beş yılda önemli bir artış kaydedildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 5 yılda 1 milyon 115 bin 530 öğrenci kayıt yaptırdığı üniversitelerinden kaydını ya sildirdi ya da dondurdu.





Deutsche Welle Türkçe'den S. Recep Oktay'ın haberine göre, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 135 bin öğrenci üniversite öğrenimini yarıda bırakırken, bu sayı 2014-2015 döneminde 161 bine, 2015-2016’da 197 bine, 2016-2017 döneminde de 212 bine çıktı. Bu rakamlar resmi verilere dayanıyor.





Üniversite öğrenimini yarıda bırakan öğrencilerin sayısı 2017-2018 döneminde ise hızla arttı. Verilere göre 2017-2018 döneminde üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 92.2 artışla 408 bini aştı.





EĞİTİM SEN: BİRKAÇ NEDENİ VAR





Eğitim-Sen Genel Sekreteri Özgür Bozdoğan'a göre Türkiye'de öğrencilerin üniversiteyi yarıda bırakmasının birkaç temel nedeni bulunuyor. Bunlardan birisi üniversitelerde planlama ile ilgili sıkıntıların devam etmesi. Bunun yanında istihdam olanağı azalan üniversite bölümlerinin varlığı da üniversite öğreniminin terk edilmesine yol açıyor.





Üniversite kaydının dondurulması ve silinmesine yönelik istatistiklerin tutulmadığını belirten Bozdoğan öğrencilerin istihdam olanağı azalan bölümleri daha çok terk ettiğini ifade ediyor. Buna karşın tıp fakültelerinde kayıt dondurma oranlarının oldukça düşük olduğuna dikkat çekiyor.





Bozdoğan, "Türkiye'de üniversite bölümlerinin kontenjan planlaması ile ilgili sıkıntılar söz konusu. Üniversite öğrencileri eğitimleri sırasında bölümlerinin istihdam olanaklarını da gözden geçiriyor. İstihdam olanağı azalan bölümlerde kayıt dondurma daha çok yaşanırken, tıp fakültelerinde kaydını donduran ya da silen öğrenci neredeyse hiç yok" değerlendirmelerini yapıyor. Bozdoğan'a göre maddi sıkıntı yaşayan öğrenciler de üniversite öğrenimini yarıda bırakıyor.





Deutsche Welle Türkçe



