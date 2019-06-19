Soma taktiğini uyguladılar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Araklı'da 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu sele ilişkin açıklamada bulundu.







"Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler kader nerden ne olacağını da bilemiyorsunuz" diyen Pakdemirli, "Gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen yani kısaca tabir edecek olursak dağın bir parçasından, dağın bir tarafından kopan bir parça aşağıda dere yatağına geliyor ve dere yatağında sürüklenen çamurlu su aşağıdaki 4 binayı yıkmış. 4 bina ev, altlarında da 2 adet iş yeri var. 2 adet iş yerimizi yıkıyor" ifadesini kullandı.





BAKAN 'kader' DEDİ, HES'İ GİZLEDİ





Bakan Pakdemirli, kader" diyerek yaşanan ölümlerdeki sorumluluklarını gizlemeye çalışırken, olayın görüntüleri gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.





Bölgede AKP'nin oluruyla yapılan HES borusunun patlaması sonucu meydana gelen sel, tam 4 yurttaşın ölümüne, 6 yurttaşın kaybolmasına neden oldu.