Samanyolu Haber /Gündem / Soma taktiğini uyguladılar /19 Haziran 2019 20:20

Soma taktiğini uyguladılar

Trabzon'da sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de kayboldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler kader. Nerede ne olacağını da bilemiyorsunuz' dedi.

SHABER3.COM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Araklı'da 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu sele ilişkin açıklamada bulundu.

"Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler kader nerden ne olacağını da bilemiyorsunuz" diyen Pakdemirli, "Gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen yani kısaca tabir edecek olursak dağın bir parçasından, dağın bir tarafından kopan bir parça aşağıda dere yatağına geliyor ve dere yatağında sürüklenen çamurlu su aşağıdaki 4 binayı yıkmış. 4 bina ev, altlarında da 2 adet iş yeri var. 2 adet iş yerimizi yıkıyor" ifadesini kullandı.

BAKAN 'kader' DEDİ, HES'İ GİZLEDİ

Bakan Pakdemirli, kader" diyerek yaşanan ölümlerdeki sorumluluklarını gizlemeye çalışırken, olayın görüntüleri gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Bölgede AKP'nin oluruyla yapılan HES borusunun patlaması sonucu meydana gelen sel, tam 4 yurttaşın ölümüne, 6 yurttaşın kaybolmasına neden oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soma taktiğini uyguladılar Sonraki Haber >>

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:35:57