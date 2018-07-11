Samanyolu Haber /Gündem / Soma Davası'nda cezalar açıklandı /11 Temmuz 2018 10:08

Soma Davası'nda cezalar açıklandı

Soma davasında Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 6 ay, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezalarında indirim yapılmadan tutukluğun devamına karar verildi.

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Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilişkili olarak görülen davada cezalar belli oldu.

Özgürlükçü Hukukçular Platformu'nun duruşma salonundan aktardığına göre, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıl hapis cezası ve tutukluluğa devam kararı verildi.

Ramazan Doğru’ya 'taksirle ölüm ve yaralama'dan 22 yıl 6 ay ceza verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Akın Çelik’e taksirle öldürme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İsmail Adalı’ya taksirle öldürme suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ALP GÜRKAN'A BERAAT VERİLDİ

Soma Kömürleri A.Ş. Holding Başkanı Alp Gürkan ve birçok sorumlu hakkında beraat kararı verildiği öğrenildi.

AİLELER FENALIK GEÇİRDİ

Kararın açıklanmasının ardından yaşanan gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi, fenalık geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Davada kararın açıklanacağı 9 Temmuz günü mahkeme başkanı, bir heyet üyesinin rahatsızlığını gerekçe göstererek kararı 11 Temmuz’da açıklayacağını söylemiş, buna tepki gösteren aileler ve avukatlar duruşma salonu önündeki Umut Parkı’nda adalet nöbeti başlatmıştı.

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